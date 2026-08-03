Премьер-министр РФ оценил интерес туристов к Алтаю

Алтай вызывает большой интерес у туристов, его природные красоты не оставляют равнодушными всех, кто приезжает в регион. Это отметил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

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«Алтай всегда притягивает очень большое количество и туристов, и людей, которые просто приезжают сюда даже по работе. Не могут не любоваться этими прекрасными местами», — обратил внимание глава российского кабмина и попросил Турчака рассказать, как развивается Горный Алтай, как обстоят дела с туризмом.