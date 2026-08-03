«Га-га-гуси» возвращаются: в Оренбуржье пройдет второй фестиваль с гусиными бегами

26 сентября в селе Чёрный Отрог в Саракташском районе пройдёт фестиваль сельского гостеприимства «Га‑га‑гуси». Мероприятие проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и входит в проект «Гостеприимное село», сообщает правительство региона.

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Главное событие праздника – традиционные гусиные бега. Участвовать смогут не только владельцы птиц: организаторы помогут найти гуся всем желающим.

Гостей также ждут: ярмарка изделий местных ремесленников и фермерских продуктов, выступления творческих коллективов и развлекательная программа.

Уточняется, что первый фестиваль прошёл в 2025 году, в этот раз праздник станет масштабнее. Подробности о программе, бесплатных билетах и партнёрстве – на сайте gaga-gusi.ru.