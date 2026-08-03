Мишустин дал совет Горному Алтаю

Республике Алтай стоит еще активнее знакомить туристов со своей богатой историей, развивая музеи и предоставляя другие возможности для погружения в местную культуру. Такое мнение высказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с главой Республики Алтай Андреем Турчаком.

© ТАСС

«История Алтая очень богата. Мне кажется, что развитие креативных индустрий и возможности посещения различных музеев, мест, где краеведческие организации будут рассказывать об истории Алтая, было бы очень хорошим добавлением к возможностям, которые сегодня республика предоставляет гостям», — отметил глава российского кабмина.

Премьер поделился тем, как о культуре Алтая отзываются его коллеги из стран ЕАЭС.

«Многие считают Алтай родиной тюркских цивилизаций, очень и очень много здесь исторических параллелей есть», — пояснил он.

Мишустин рассказал и о том, как недавно видел в Якутии пример современного подхода к развитию креативных индустрий на базе национальной культуры.