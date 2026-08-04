РФ и Казахстан подпишут соглашение о правилах туризма в зоне горы Белуха

Власти России и Казахстана подпишут до конца 2026 года соглашение о правилах туризма в трансграничной зоне горы Белуха. Как сообщил в рамках совещания по развитию туризма глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, это решение позволит альпинистам впервые за шесть лет совершить восхождение на вершину.

Гора Белуха находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай, через ее массив проходит граница России и Казахстана. Ранее восхождение на вершину Белухи нельзя было осуществить, не нарушая пограничного режима.

"Мы согласовали с Казахстаном техсоглашение о правилах туризма в трансграничной зоне горы Белухи. Здесь, для Алтая, это крайне актуально. <…> После подписания туристы и спортсмены впервые за шесть лет смогут совершить нормальное восхождение на гору, через туроператора или профессионального инструктора. Документ прописывает условия, меры безопасности таких восхождений. Ну и подписать его планируют до конца года, после внутригосударственного согласования", - сказал Решетников.

Он отметил, что это согласование заняло несколько лет.

Белуха - одно из самых популярных мест в регионе среди туристов, а также сложнейший маршрут восхождения для альпинистов. На прилегающей к горе территории создан одноименный природный парк. Часть территории парка, массив горы Белухи, является кластерным участком объекта Всемирного природного наследия ЮНЕСКО "Алтай - Золотые горы" и находится под защитой Конвенции об охране всемирного природного и культурного наследия.