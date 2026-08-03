Новые кочевники. Почему россияне выбирают путешествия в автодомах?

Жители крупных городов России все чаще путешествуют в автодомах. Отдых за границей в формате «все включено теряет популярность. Корреспондент «МИР 24« Ирина Мокрецова узнала, чем такой вид автотуризма привлекает россиян.

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Дом на колесах по размерам как небольшая квартира-студия: 14 квадратных метров. На этой площади помещаются водительское и пассажирское сиденья, небольшая кухонная зона, санузел, душ и шесть спальных мест.

Вот уже 10 лет Лев Санин путешествует по России на автодоме. Посетил «Золотое кольцо, изучил весь северо-запад страны, доезжал даже до арктического села Териберка. Обычно в турне отправляется с женой и детьми, но пока семья отдыхает в деревне, решил на выходные прокатиться к озеру один.

Это настоящий дом, хотя и маленький. Есть биотуалет, плита и обогреватель для зимних поездок. Все коммуникации внутри машины: газовые баллоны, аккумуляторы для электричества и даже подобие водопровода.

«Чистая вода находится здесь, под сиденьем: специальный бак стоит, который заполняется водой. Грязная вода сливается в другой бак, который для серой воды. Соответственно, бак герметичный. Вылить его можно на любой канализационной стоянке или где-то, где есть канализационные люки», – рассказал путешественник на автодоме Лев Санин.

Лев берет автодом в аренду. По словам путешественника, этот отдых не стоит сравнивать с отельным. Здесь не зависишь от расписания общественного транспорта, габаритов багажа. Да и жилье везде, куда бы ни приехал.

«Наши поездки достаточно большие по масштабу. Обычно 5-7 дней, бывало и больше», – добавил Лев Санин.

В Ленинградской области для автодомов создают туристические базы, где путешественники могут переночевать, зарядить аккумуляторы, набрать воды.

«В этом году тенденция идет на увеличение. Поэтому да, достаточно много. Ну, как достаточно много хотя бы один автодом в неделю к нам приезжает», – отметила руководитель службы приема и размещения базы отдыха Анжелика Пержан.

Чаще всего такой отдых выбирают семьи с двумя и более детьми. В отелях в один номер заселиться сложно приходится брать два. Аренда автодома дешевле и интереснее.