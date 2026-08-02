Суздаль стал центром притяжения для тысяч туристов благодаря огурцу

Суздаль на два дня превратился в центр притяжения для тысяч туристов со всей России и зарубежья. В 2026 году здесь прошёл «Праздник огурца» — один из самых необычных гастрономических фестивалей, который в этом году отметил своё 24-летие. Мероприятие собрало гостей из разных регионов страны и иностранных туристов, желающих познакомиться с местной кулинарной традицией и культурой.

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Фестиваль предоставил посетителям возможность попробовать традиционные блюда, приготовленные по местным рецептам. Гости мероприятия не только дегустировали кулинарные изделия, но и узнавали об обычаях и особенностях жизни в этом историческом регионе Владимирской области.

Традиция, ставшая брендом

«Праздник огурца» уже давно стал узнаваемым событием в календаре российских фестивалей. Мероприятие привлекает как любителей гастрономических праздников, так и тех, кто интересуется региональной культурой и традиционной кухней. Суздаль, известный своей историей и архитектурой, идеально подходит для проведения такого события, создавая уникальную атмосферу для участников.

Информацию о фестивале подготовила корреспондент «Известий» Кристина Морозова, которая освещала ход мероприятия и рассказывала о впечатлениях гостей.