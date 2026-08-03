Как стать Индианой Джонсом

Россияне вспомнили детскую мечту стать Индианой Джонсом и заинтересовались археологическими экспедициями. Отправиться в такую можно как бесплатно, в качестве волонтера научного проекта, так и за деньги, купив место в коммерческом туре.

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Бесплатный вариант звучит заманчивее, но пробиться туда не так просто. Русское географическое общество (РГО) отмечает, что на их выездах действуют строгие правила техники безопасности, поэтому случайный человек на археологический объект попасть не может. При этом конкурс на участие, например, в международном лагере на кургане Туннуг-1 в Тыве, где девятый год работает лагерь РГО, достигает несколько десятков человек на место. Подобные выезды привлекают добровольцев не только из России, но и из Беларуси, США, Канады и Великобритании.

По информации пресс-службы РГО, среднестатистический доброволец - это человек в возрасте 18-35 лет, чаще студент, поскольку полевые работы требуют хорошей физической формы. Наибольший поток заявок идет из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из ближайших к раскопкам крупных городов - например, из Томска и Красноярска для тувинской Долины царей, уточняет научный руководитель международной археологической экспедиции РГО и Института истории материальной культуры РАН Тимур Садыков.

Есть и волонтерские проекты без строгого отбора. Фонд "Археология", который работает в Крыму на раскопках античного некрополя Кыз-Аул и крепости Керчь, принимает почти всех желающих. Сейчас экспедиции держатся в основном за счет старых волонтеров, потому что не все готовы ехать в Крым, а число заявок сократилось с прежних сотен и тысяч до 200-300 в сезон. Однако те, кто побывал здесь однажды, часто возвращаются. Доля повторных визитов составляет от 30 до 50%, а самый преданный волонтер ездит на раскопки фонда уже больше 50 лет, рассказал директор по развитию проекта Олег Маков.

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О преданности занятию говорят и в других компаниях. Например, Артезианская археологическая экспедиция МПГУ получает около 300 заявок в год, из которых доезжает порядка 60 новичков и около 100 участников, уже побывавших там ранее, при этом принимают всех, кто подходит по состоянию здоровья. Пресс-служба проекта поясняет, если человек приехал во второй раз, он, как правило, продолжает ездить и дальше - часть волонтеров участвует в экспедиции 15-20 лет подряд.

Тем, кто не готов к настоящему полевому труду, но хочет прикоснуться к древности, подойдет коммерческий формат. Здесь все устроено проще: специальной физической подготовки не требуют, весь инвентарь выдают на месте, а заполняемость экскурсий у таких проектов держится на уровне 80-100%. Однако и ездят сюда в основном разово, большинство участников далеки от археологии.

"Почти все участники экскурсий и экспедиций новички (95%), иногда бывают студенты геофака либо специалисты из смежных областей (наук о земле)", - рассказал сооснователь проекта "Палеопарк России" Павел Козловский.

Основная аудитория таких выездов - это семьи с детьми дошкольного и младшего школьного возраста до 12 лет. "Родители рассматривают наши выезды не как развлечение, а как интерактивное приложение к школьной программе или элемент прикладного дополнительного образования, где ребенок может на практике прикоснуться к естественным наукам", - рассказали в Paleo Tours.

Цена в этом сегменте растет вместе с уровнем персонализации. В проекте поделились, что эконом-формат с индивидуальным сопровождением специалиста стоит от 3000 рублей с человека за день, групповой практикум с мастер-классами - от 10 000 рублей, а формат под ключ с полным сопровождением - от 25 000 рублей.

У "Палеопарка России" разброс ниже: входной билет в будни стоит 1300 рублей для взрослого, а трехдневная экспедиция с проживанием и питанием обходится в 13 000-15 000 рублей в день.

Мотивы участия в коммерческом и волонтерском сегментах почти зеркально расходятся. В первом случае это в основном образовательный запрос для ребенка, а также желание исполнить собственную детскую мечту "найти динозавра".

В университетской экспедиции МПГУ прямо связывают интерес волонтеров с романтизированным, неверным представлением об археологии как о поиске кладов и сокровищ, которое формируют фильмы вроде "Индианы Джонса" и красивые музейные выставки, и только на втором месте оказывается собственно интерес к истории у профильных студентов.

Людей с разными мотивами должно объединять одно - хорошая физическая подготовка и состояние здоровья, позволяющее подолгу находиться на ногах, нередко под палящим солнцем или, наоборот, под проливным дождем.

Если принимаете на постоянной основе какие-то лекарства, их надо обязательно взять с собой. А также жаропонижающее, обезболивающее, средства от расстройства желудка, йод, бинты и перекись водорода.

РГ

Также стоит быть готовыми к ранним подъемам - нередко рабочий день в экспедиции начинается в 6 утра. Это связано с тем, что большую часть тяжелых работ стараются проделать до активного солнца, то есть до 11-12 утра. После полудня обычно выполняются более легкие задачи - зачистка и уборка раскопа, выравнивание бортов, фиксация и описание находок.

В археологических лагерях строгий распорядок дня и правила, которых необходимо придерживаться. Нельзя, например, покидать место работы без разрешения руководителя экспедиции, приглашать на раскопки посторонних, ходить и бегать по бортам раскопа, а также выносить без разрешения находки с раскопа и разборной площадки.

Кстати

Что взять с собой в экспедицию

Начинающим археологам специалисты советуют обратить внимание на список вещей, которые обязательно нужно взять с собой в поездку.