Турпоток в Сочи обрушился

Сочи в этом году переживает непростой летний сезон. По данным АТОР, курорт потерял от 20 до 30% турпотока за июнь-июль из-за комбинации факторов: топливного кризиса, частых закрытий аэропорта и беспилотной опасности.

© РИА Новости

Сочи пострадал от сочетания нескольких проблем, которые сделали логистику непредсказуемой. Аэропорт курорта регулярно закрывают из-за предупреждений о БПЛА, рейсы задерживают, а на трассе М4 какое-то время наблюдался острый дефицит топлива.

По наблюдениям туроператоров, туристы стали выбирать направления рациональнее. Для них принципиально важно не только само место отдыха, но и надёжность логистики. В выигрыше оказались направления с аэропортами, где нет «ковровых» ограничений.

С начала лета аэропорт Сочи несколько раз закрывали на несколько часов из-за угрозы атак беспилотников. В такие периоды десятки рейсов задерживали, а самолеты отправляли на запасные аэродромы.

На турпоток также во многом влияет обстановка на курорте, связанная с беспилотной опасностью. В городе часто воют сирены воздушной тревоги.

Одни отдыхающие спокойно относятся к такой обстановке, другие боятся выйти из номера и быстрее пакуют чемоданы обратно домой.

Реакция бизнеса

Те, кто работает круглый год на побережье, отмечают, что дела сейчас обстоят даже хуже, чем зимой. Многие жалуются на то, что в этом году отдыхающие стали больше экономить, избегая лишних трат.

Надежда на август и сентябрь

Сочинские бизнесмены не теряют надежду. Август только начался, а этот месяц считается самым популярным у отпускников. Еще впереди бархатный сезон.

Многие путешественники, надеясь, что ситуация исправится, перенесли отдых на сентябрь. В РСТ отмечают, что массовых отмен бронирований на осень не наблюдают.