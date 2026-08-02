Как обстоят дела с бензином на трассе «Дон» в разгар отпускного сезона

Август традиционно считается самым активным месяцем для поездок к Черному морю, в том числе на авто. В соцсетях туристы, собирающиеся в дорогу, спрашивают, не будет ли проблем с бензином на трассе М-4 «Дон».

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Как пишут в тематических пабликах, ситуация постепенно улучшается по сравнению с серединой лета, однако идеальной ее пока не назовешь.

По отзывам, самые большие скопления автомобилей наблюдаются у отдельных брендовых заправок, хотя буквально через несколько километров можно найти свободную станцию.

«Где-то машины создавали хвосты на проезжую часть, а в пяти минутах езды пустая АЗС», – удивляется один из туристов.

«Потратил час на две заправки – в Ростовской области и под Воронежем», – рассказал москвич, возвращающийся из Анапы. При этом большинство водителей сходятся во мнении: без топлива на трассе не останешься, если не затягивать с поиском АЗС, когда в баке остается не меньше половины.

Некоторые туристы брали с собой канистры «на всякий случай», но признаются, что запас так и не пригодился. Уже под Москвой они переливали оставшийся бензин из канистр обратно в бак перед возвращением домой.

Вместе с тем, некоторые сообщают о временно закрытых АЗС, часть станций по-прежнему работает с ограничениями, есть перебои с безналичной оплатой.

Ранее TourDom.ru писал, что туристы отмечали ограничения на заправку топливом и высокие цены на бензин.