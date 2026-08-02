Небо в алмазах: пять российских обсерваторий, открытых для туристов

Лето – лучший сезон для наблюдения за звездами: теплые ночи, ясное небо, а каждый год в августе можно увидеть один из самых зрелищных звездопадов – метеорный поток Персеиды, пик которого ожидается в ночь на 12-е число. Турэксперт Екатерина Васильева выбрала пять обсерваторий в России, куда можно поехать, чтобы полюбоваться всей этой красотой в телескоп.

Пулковская обсерватория, Санкт-Петербург

Фото: m24.ru

Обсерватория в Санкт-Петербурге была создана по указу императора Николая I и работает с 1839 года. Сегодня это современный научный институт, который ведет активную экскурсионную деятельность. Попасть сюда можно в составе группы с гидом, и обычно первый пункт программы для туристов – Астрономический музей обсерватории. Здесь собрано множество уникальных экспонатов: измерительная и вычислительная техника, коллекция астрономических часов и телескопов разных эпох, а через центр Круглого зала проходит знаменитый Пулковский меридиан. Обсерватория проводит целый ряд тематических экскурсий для детей и взрослых, например, о телескопах, космическом мусоре, Солнце и черных дырах.

Как добраться и сколько стоит: самолетом до Санкт-Петербурга (1,5 часа в пути и в среднем от 5 500 рублей за билеты туда и обратно), поездом (с Ленинградского, Киевского, Курского или Восточного вокзала) – от 2 100 рублей в одну сторону (8–10 часов в пути в одну сторону) или "Сапсаном" (около четырех часов) – от 4 800 рублей в одну сторону, далее от станции метро "Московская" на городских автобусах 147, 252, 301, 155, 150, 90 или 431 (Гатчина) до остановки "Пулковская обсерватория" – около 25 минут. Стоимость экскурсии – от 1 300 рублей с человека.

Обсерватория Энгельгардта, Казань

Фото: m24.ru

Обсерватория находится в поселке Октябрьском недалеко от Казани и работает с начала XX века. В 1908 году здесь был построен круглый павильон с вращающимся куполом для одного из самых уникальных инструментов – единственного в мире действующего телескопа гелиометра специального прибора для измерения углов на небесной сфере и точного определения видимых размеров небесных тел. Всего в обсерватории 12 действующих телескопов, включая современные и старинные, которые сегодня играют роль музейных экспонатов.

При обсерватории работает планетарий, где проводят дневные и ночные программы. В стандартную программу входит интерактивная экскурсия, лекция по астрономии, звездное шоу и сеанс полнокупольного фильма. Программа "Ночной показ" вместо звездного шоу включает наблюдение за звездным небом в телескоп (при условии ясной погоды).

Как добраться и сколько стоит: самолетом – около полутора часов в пути в одну сторону и от 7 500 рублей туда и обратно, поездом с Казанского вокзала – от 3 400 рублей в одну сторону и 11–13 часов в пути; из Казани еще около получаса на электричке до станции Обсерватория (билет в одну сторону – от 46 рублей) и примерно 1,5 километра пешком. Стандартная программа по будням – 450 рублей для взрослых и 400 рублей для детей, по выходным – 600 и 500 рублей соответственно; "Ночной показ" – 650 рублей для взрослых и 600 рублей для детей.

Пущинская радиоастрономическая обсерватория, Московская область

Фото: m24.ru

В подмосковном городе Пущино находится старейшее в России научное учреждение, которое занимается радиоастрономией. Здесь есть три действующих радиотелескопа, со стороны они выглядят не особо впечатляюще – как большие конструкции из проводов, но именно благодаря им здесь совершили множество важных астрономических открытий, например обнаружили сверхкорону Солнца. Обсерватория проводит экскурсии для организованных групп, собрать желающих можно самостоятельно или присоединиться к экскурсии от турагентства. Базовых программ три: обзорная, тематическая и с обучением работе на телескопе.

Как добраться и сколько стоит: на автобусе № 359 от станции метро "Лесопарковая", в пути – чуть больше 1,5 часа, стоимость билета в одну сторону – от 280 рублей. Обзорная экскурсия для группы до пяти человек – 9 тысяч рублей (вне зависимости от состава группы), тематическая – 12 тысяч рублей. В группе от 16 человек – 1 000 и 1 100 рублей с человека. Тематическая лекция с обучением работе на телескопе – 25 000 рублей за группу до пяти человек вне зависимости от состава, для более многочисленных групп экскурсия не проводится. Цены на экскурсии в турагентствах начинаются от 3 000 рублей с человека.

Байкальская астрофизическая обсерватория, Листвянка

Фото: m24.ru

Эта обсерватория расположена в очень живописном месте – прямо на берегу Байкала в поселке Листвянка. Главный объект тут – солнечный вакуумный телескоп высотой 24 метра, построенный для изучения Солнца, его активности и магнитных полей. Для туристов проводят официальные экскурсии, во время которых можно посмотреть в телескоп на солнечный диск и, если повезет, разглядеть на нем пятна и вспышки. Телескоп расположен на смотровой площадке на сопке, с которой открывается панорамный вид на Байкал, и одна из экскурсионных программ предполагает как раз восхождение на эту сопку. Во время ночной экскурсии научат находить на звездном небе планеты и другие небесные тела, ориентироваться по звездам и пользоваться астрономическими приложениями в телефонах.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Иркутска – 5,5–6,5 часа в пути в одну сторону и от 12 000 рублей за билеты туда и обратно; далее автобусом до Листвянки – чуть больше часа в пути и от 345 рублей за билет в одну сторону. Дневные экскурсии – 1 000 рублей для взрослых и 500 рублей для детей, вечерняя – 2 000 и 1 000 рублей соответственно, ночная для взрослых – 3 000 рублей.

Коуровская астрономическая обсерватория, Первоуральск

Фото: m24.ru

Обсерватория тоже находится в красивом месте Свердловской области, рядом с рекой Чусовой в окружении живописных скал. Дневные экскурсии проводят в любую погоду: вам прочитают лекцию по астрономии и покажут телескопы, а вот посмотреть в них на Солнце и солнечные пятна получится только при условии ясного неба. Ночные экскурсии проводят только в ясную погоду, когда можно беспрепятственно разглядеть планеты, звезды и созвездия, Луну и туманности.

Как добраться и сколько стоит: перелет до Екатеринбурга – 2,5 часа в пути в одну сторону и от 11 500 рублей за билеты туда и обратно, потом на электричке до станции Коуровка (чуть больше полутора часов в пути и от 183 рублей за билет в одну сторону) и еще около 6 километров пешком. Дневные экскурсии – от 500 рублей, ночная экскурсия – 750 рублей с человека.