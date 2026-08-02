Туристка предъявила авиакомпании иск на 240 тысяч из-за недопуска на рейс

Туристка, возвращавшаяся с отдыха в Сочи вместе с двумя детьми, не смогла попасть на рейс S7 Airlines в Новосибирск из-за очередей на предполетных процедурах. Пассажирка попыталась взыскать с авиакомпании почти 240 тыс. руб., однако проиграла спор во всех судебных инстанциях.

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Инцидент произошел еще летом 2024 года. По словам туристки, семья приехала в аэропорт заблаговременно, однако долго проходила паспортный контроль, проверку документов и досмотр ручной клади. В результате к выходу на посадку они не успели, а перевозчик снял пассажиров с рейса.

В суде женщина заявила, что авиакомпания должна компенсировать стоимость новых билетов и другие расходы – почти 50 тыс. руб., выплатить неустойку, 150 тыс. руб. морального вреда и штраф по Закону о защите прав потребителей. По ее мнению, перевозчик не предупредил пассажиров о возможных длительных предполетных процедурах, а в посадочном талоне не было указано время окончания посадки. Кроме того, она считала, что из-за затянувшегося досмотра отказ от перевозки следовало признать вынужденным.

Однако суды пришли к противоположному выводу. Из материалов дела следует, что семья прошла онлайн-регистрацию, получила push-уведомления о начале посадки и номере выхода, а аэропорт своевременно передавал объявления по громкой связи и обновлял информацию на табло. Согласно данным аэропорта Сочи, туристка с детьми подошла к паспортному контролю в 12:54, а к выходу на посадку – только в 13:09, когда посадка уже завершилась. Самолет вылетел строго по расписанию.

Кассационная инстанция согласилась с выводами нижестоящих судов: авиакомпания предоставила пассажирам всю необходимую информацию о времени и месте посадки, а доказательств того, что опоздание произошло по вине перевозчика или аэропорта, представлено не было.

Ранее мы написали, что пассажирка отсудила у «Аэрофлота» более 200 тыс. руб. за рейс, который улетел без нее.