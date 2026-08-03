Через горы к морю: знаменитый со времен СССР турмаршрут «Тридцатка» отметит юбилей

В августе 2026 года один из самых старых туристических маршрутов России — легендарный маршрут «Тридцатка — отметит 90-летие.

Живописная тропа проходит по территории Кавказского биосферного заповедника. Путь протяженностью около 60 километров преодолевают за пять дней. За это время туристы пересекают несколько климатических зон, поднимаясь от альпийских лугов к вечным ледникам, а затем спускаются через субтропический лес к побережью Черного моря.

К юбилейной дате на приюте Фишт планируют развернуть необычную выставку в формате «фотосушки: снимки из разных лет разместят под открытым небом, чтобы гости могли увидеть, как менялись тропы, снаряжение, лица путешественников и сама культура горного туризма.

Маршрут «Тридцатка, известный многим как путь «через горы к морю, связывает высокогорные районы Кавказа с Черноморским побережьем. Для многих поколений туристов он стал школой походной жизни: здесь учились ставить палатки, идти в связке с группой и уважать горы. В советское время маршрут «Тридцатка был одним из самых массовых плановых маршрутов СССР. Тысячи туристов ежегодно выбирали этот путь, чтобы получить свой пропуск в мир первозданной природы Кавказа.

Ранее был назван город-претендент на первую туристическую столицу стран Содружества.