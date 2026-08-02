Онищенко рассказал о потенциале туризма в России

Национальный рекреационный потенциал используется не в полной мере. Такое мнение в разговоре с ТАСС выразил эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"У нас не была развита инфраструктура - наследие, которое мы получили от Советского Союза, было, так сказать, не современное. Но в советское время мы были закрытой страной <...>, а когда открылись другие страны, люди стали отдавать предпочтение им. У нас сейчас многое делается, но сервис пока не такой, хотя есть целые национальные программы по развитию внутреннего туризма - здесь имеется в виду и лечебная составляющая, которая ближе к медицине. <...> Люди после тяжелых заболеваний, операций едут в санаторий, чтобы восстановиться, набраться сил. Тем не менее наш национальный рекреационный потенциал используется не в полной мере", - сказал Онищенко.

Он отметил, что инфраструктура внутри страны продолжает развиваться, а пока это происходит, важно показать гражданам, что и отдых в России может быть разнообразным, выгодным и безопасным.