Крупные отели с 1 сентября будут заселять гостей с помощью "Макса"

Отели с номерным фондом более 50 мест обязаны с 1 сентября предоставить возможность заселять гостей с помощью "Макса". Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Решетников на встрече с отельерами в начале июля.

"С 1 сентября этого года, если у зарегистрированного гостя не будет с собой паспорта, загранпаспорта, водительского удостоверения, вы обязаны его заселять при помощи "Макс", - заявил Решетников владельцам отелей.

В апреле пресс-служба мессенджера сообщала, что пользователи "Макса" теперь могут проходить регистрацию в отелях с помощью "Цифрового ID" вместо заполнения бумажной анкеты. Гостю достаточно открыть одноименный раздел в приложении и показать сотруднику отеля штрих-код, который будет отсканирован.