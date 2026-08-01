Китайские туристы шокировали россиян

За последние месяцы поток китайских туристов в Россию значительно вырос. Причина – безвизовый режим, который действует до 31 декабря 2027 года. Многие привычки гостей из Поднебесной вызывают у жителей РФ недоумение и даже шок. Подробности приводит издание 360kuai.

«Поведение китайских туристов на улицах России удивляет местных жителей», – говорится, в частности, в публикации.

Дело в том, что китайцы очень трепетно относятся к своему здоровью. Так как за границей обратиться за медпомощью иногда непросто, они часто одеваются в несколько слоев.

По словам китайских обозревателей, один из гидов рассказал о бабушке, которая повергла в шок петербуржцев. Она приехала в Россию в июле, в разгар лета. Было достаточно тепло. Несмотря на это, женщина была в теплой кофте и пуховой куртке. На все предложения снять хотя бы верхнюю одежду она отвечала категорическим отказом.

«Я спросил ее, жарко ли ей, и она ответила: «Здесь ветрено, я боюсь простудиться. Мне еще нужно позаботиться о внуке, когда я вернусь домой в Китай», – приводит слова китаянки АБН24.

Дело не в том, что жители КНР сильно мерзнут и легко простужаются. Они просто боятся заболеть во время поездки и потому кутаются в несколько слоев одежды.

«Русским забавно видеть нас такими громоздкими, но они не знают, что именно эти слои пуховых курток и термобелья обеспечивают спокойствие кормильцу семьи», – резюмируют авторы публикации.

Ранее сообщалось, что прямой поезд из России в Китай набирает популярность. Пассажирам предлагают четырехдневную поездку, стартовая цена которой составляет от 5 тысяч рублей за человека.