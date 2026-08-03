Фестиваль в Вологде: битва бутербродов и кино на сеновале

Всероссийский фестиваль "Вологда Фолк" Вологодской области собрал гостей 1 августа в архитектурно-этнографическом музее "Семенково", сообщает туристско-информационный центр региона.

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Фестиваль "Вологда.Фолк" объединил сразу два масштабных события: Всероссийский фольклорный форум "Деревня - душа России" и гастрономический праздник "Как по маслу". Гостей ждали более 20 фолк-коллективов, хороводы, кулачные бои "стенка на стенку", показы традиционных костюмов, а также увлекательные мастер-классы по народным ремеслам.

Вход на праздник ценителей фольклора был свободным, а в программе - не только музыка и ремесла, но и гастрономическое шоу.

Особый ажиотаж вызвала гастрономическая площадка, где 20 ресторанов и фермерских лавок представили лучшие блюда северной кухни. Известный шеф-повар Василий Емельяненко провел мастер-классы по блюдам Русского Севера. Кульминацией стал интерактивный "Баттл бутербродов": участники готовили и дегустировали разные варианты, а зрители вместе с экспертами выбрали лучший.

Гости также смогли попробовать локальные деликатесы: традиционные вологодские серые щи с различными вариациями, рогушки и шаньги из дровяной печи, пряженики с толокном и сахаром, мраморную телятину, запеченную в земле прямо во время фестиваля, северную кашу из полбы с олениной, уху из белозерского судака, пельмени из щуки и судака, калитки с морошкой, брусникой и клюквой, жареху с курицей и грибами на вологодских сливках, а также десерты и морсы на основе северных ягод.

Для детей организовали кулинарные мастер-классы по приготовлению "вологодских бургеров".

Но фестиваль запомнился не только гастрономическими баталиями. Гости с удовольствием смотрели фильмы-сказки Александра Роу на сеновале - "Морозко", "Огонь, вода и медные трубы" и "Варвара-краса, длинная коса", рассказывают организаторы.

Там же, на площадке исторической реконструкции, желающие могли примерить на себя роль средневекового воина: стрелять из лука, осваивать кузнечное дело, учиться каллиграфии и сургучной печати, пробовать свои силы в старинных видах борьбы и даже управлять катапультой и баллистой.

Работала и звонница, где каждый мог попробовать себя в роли звонаря. А на малой сцене развернулись настоящие частушечные бои, где участники соревновались в импровизации.