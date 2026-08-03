Ровно три месяца профессиональный каякер Иван Клочков плывет от Магадана до Чукотки. Мужчина преодолел уже больше 2,5 тысячи километров.

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Однако до финиша еще далеко. Последняя точка в маршруте Ивана село Уэлен. Это самый восточный населенный пункт в стране.

За время своего вояжа мужчина останавливался на ночлег у местных жителей, а большую часть пути проплыл в компании друзей и родственников, которые сменяют друг друга на разных отрезках.

Ивана не напугали ни киты, ни бурые медведи на побережье, ни тем более ледяная океаническая вода. Ориентировочно свое путешествие каякер завершит 15 сентября.

До этого российский турист Андрей Павлов добрался из Таиланда в Крым на велосипеде за 86 дней. В начале мая экстремал покинул Пхукет и только 27 июля добрался до родного поселка Советский. Границ Крыма он достиг 23 июля. Весь путь а это почти 12 тысяч километров мужчина преодолел практически без денег. На поддержанном велосипеде он проехал восемь тысяч километров.