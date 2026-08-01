Росавиация ввела ограничения на полеты в аэропортах России

Стало известно о временных ограничениях на прием и выпуск самолетов в аэропортах Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Нижнего Новгорода, Оренбурга, Самары, Саратова и Чебоксар. Об этом сообщила Росавиация.

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На данный момент в некоторых городах уже сняли меры. В Сыктывкаре и Ухте днем объявили об ограничениях.

Ранее Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта у авиакомпании «Ижавиа» — она прекратит полеты с 1 августа.

Также в феврале Ространснадзор начал проверять крупнейшую чартерную авиакомпанию России Azur Air.