В Анапе туристам запретили плавать в море на катамаранах

На пляжах Анапы 1 августа введен временный запрет на использование надувных плавательных средств. Об этом сообщили в управлении гражданской обороны и защиты населения администрации города-курорта .

© Новая Кубань

Под запрет попали катамараны, надувные матрасы, круги и другие аналогичные средства. Ограничение связано с усилением отжимного северо-восточного ветра в акватории Черного моря, который может быстро унести легкие плавсредства от берега.

Администрация призывает жителей и гостей курорта соблюдать меры личной безопасности и не подвергать неоправданному риску жизнь и здоровье.