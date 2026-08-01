Как туристы улетят в Сочи после отмен рейсов «Ижавиа»

В редакцию TourDom.ru поступают вопросы от пассажиров «Ижавиа», которые не понимают, какая авиакомпания выполнит их рейс после того, как у ижевского перевозчика аннулировали сертификат эксплуатанта.

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«У нас вылет Ижевск – Сочи 25 августа, обратно – 4 сентября. Когда нас проинформируют о заменах – в первых числах августа или прямо перед датами? Хочется знать заранее, чтобы в случае неудобства решить вопрос с поездкой», – написала одна из читательниц.

Пока что «Ижавиа» опубликовала лишь информацию о рейсах, которые должны состояться 1 августа. Их будут выполнять сразу три перевозчика – группа «Аэрофлот», S7 Airlines и Nordwind.

Так, полеты между Ижевском и Москвой частично возьмут на себя две авиакомпании. Группа «Аэрофлот» на бортах «России» перевезет пассажиров рейсов I8-301/302. Вечерние I8-307/308 в Москву выполнит S7 Airlines (рейс S7 1166), а обратный I8-308 – «Аэрофлот» (рейс SU 6369). Как сообщает нацперевозчик, он вводит три допрейса в день к уже имеющимся четырем, а для S7 это новое направление – пока что раз в сутки.

Маршрут Ижевск – Сочи также передан «России». Рейс I8-501/502 сегодня выполнит нацперевозчик под номером SU 6469 с вылетом в 23:30, обратный рейс SU 6470 отправится из Сочи в 03:05 2 августа. Переоформление пассажиров по ранее приобретенным билетам у «Ижавиа» на рейсы «дочки» «Аэрофлота» будут осуществляться на те же даты без дополнительной оплаты.

Перелеты между Ижевском и Санкт-Петербургом сегодня выполнит Nordwind: рейсы получат номера N4-352 и N4-351. В авиакомпании сообщили, что пассажирам направят обновленные маршрут-квитанции. С начала августа перевозчик увеличит частоту рейсов между столицей Удмуртии и городом на Неве до 11 в неделю. С сентября на это направление планирует выйти «Победа». Но она пока что лишь продает билеты на этот маршрут, о пересадке пассажиров речь не идет.

Планируется, что Nordwind начнет летать из Удмуртии в Сочи с 5 августа дважды в неделю), а в Калининград – с 17 августа с той же частотой. Кто до этого момента подставит крыло пассажирам ижевского перевозчика, направляющимся в янтарный край, пока что не уточняется. Также не назван альтернативный перевозчик на рейсах в Екатеринбург.

Ранее TourDom.ru писал, почему Росавицаия приземлила «Ижавиа». Техническую готовность принять ее клиентов помимо вышеназванных также подтверждали NordStar, «ЮВТ Аэро» и Smartavia».