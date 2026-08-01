Российские туристы стали чаще останавливаться в апартаментах. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии. По данным РСТ, в 2026 году темпы бронирований таких объектов выше, чем классических отелей.

Лидером по спросу на апартаменты стал город Сочи. Там доля такого жилья в общем объеме спроса составляет порядка 55-60%, передает ТАСС. На втором месте - Архыз. Третье место у Санкт-Петербурга, где на апартаменты приходится треть туристического спроса. В топ-5 вошли Владивосток и Калининград.