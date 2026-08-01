В Туве рассказали о крупных вложениях в туризм

Объем инвестиций в туристическую инфраструктуру Тувы за последние пять лет превысил 4 млрд рублей. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который находится в регионе с рабочей поездкой.

"Поддержано 45 проектов в сфере туризма, возрожден курорт Чедер - объект отдыха и лечения межрегионального значения. За пять лет в развитие туристической инфраструктуры Тувы привлечено более 4 млрд рублей", - сообщил глава региона.

Он также отметил, что благодаря реализации индивидуальной программы социально-экономического развития республики турпоток в Туву вырос в 1,4 раза. В декабре прошлого года Ховалыг в интервью ТАСС отмечал, что по итогам 2025 года турпоток превысит 130 тыс. человек.

В апреле 2024 года министр экономического развития РФ Максим Решетников сообщил на совещании с президентом России Владимиром Путиным, что Тува осталась в числе 10 отстающих регионов, для которых формируются индивидуальные программы развития. В декабре 2024 года программа была утверждена правительством РФ.