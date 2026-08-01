Названы блюда сибирской кухни, которые привлекают туристов со всего мира

Блюда сибирской кухни с использованием локальных продуктов, таких как дикоросы, оленина, мясо косули, енисейская рыба привлекают в Сибирь туристов со всего мира. Об этом в кулуарах российского гастрономического форума "Интертайгастро" ТАСС сообщил региональный руководитель PR-службы фестиваля "Тайгастро" Ярослав Моргунов.

"Один из важных элементов международного фестиваля "Тайгастро" - возможность представить другим странам наши локальные, сибирские продукты. <…> Важно понимать, что культура еды - это часть туризма не только внутреннего, но и внешнего. <…> Например, в Красноярском крае, туристов, в том числе, привлекает кухня, основанная на енисейской рыбе, оленине, мясе косули, дикоросах. В рамках фестиваля рестораны-участники предлагают своим посетителям более тысячи блюд локальной кухни и мы уже видим, что интерес есть", - сообщил Моргунов. Эксперт добавил, что локальная сибирская кухня привлечет туристов со всего мира и в других регионах Сибири.

Гости фестиваля могут попробовать желе из косули, листьев смородины, мяты и тархуна, копченую осетровую икру, карпаччо из оленины, оленину с имитацией фуа-гра с соусом из черемухи и другие блюда из локальных продуктов.

Основатель фестиваля "Тайгастро", соучредитель ресторанного холдинга Berrywood Family Дмитрий Журкин отметил, что такие гастрономические фестивали и форумы кроме популяризации локальной кухни, помогают объединению ресторанного сообщества не только России, но и всего мира.

"Уникальность кейса коммуникационно-образовательного проекта "Интертайгастро" в рамках фестиваля "Тайгастро" заключается в соединении подходов и методов, с которыми работают звезды мировой, российской и сибирской гастрономии, передаче этого опыта через теорию, коммуникации и практику и "приземлении" итогов этих интенсивов в виде специальных меню и принципов работы с гастрономией территорий в действующие рестораны в разных концах России", - сказал ТАСС Журкин.

О фестивале

Международный гастрономический фестиваль "Тайгастро" от красноярского ресторана Tunguska проходит с 25 июля по 16 августа. В мероприятии принимают участие более 500 ресторанов со всей России, а также проекты из других стран: Казахстана, Белоруссии, Индии, Сербии и Китая. Шефы проектов-участников готовят сеты из локальных и сезонных продуктов. В рамках фестиваля проходит большой образовательный форум "Интертайгастро".