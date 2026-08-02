Названы крупные города России с самой доступной арендой для туристов

Челябинск, Омск и Уфа возглавили топ городов с самой дешевой посуточной арендой жилья для туристов среди российских городов миллионников, говорится в материалах, которые есть в распоряжении ТАСС.

"Дешевле всего аренда стоит в Челябинске - 2 990 рублей, Омске - 3 150 рублей и Уфе - 3 290 рублей. Дороже всего из крупных городов уже традиционно аренда жилья стоит в Нижнем Новгороде - 6 060 рублей. Далее идут Санкт-Петербург - 5 700 рублей за сутки и Москва - 5 440 рублей", - рассказали аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья "Суточно.ру".

Согласно исследованию, в Казани жилье можно в среднем арендовать за 5 420 рублей за сутки, в Самаре - за 4 460 рублей, Волгограде - за 4 090 рублей, Екатеринбурге - за 4 020 рублей, Ростове-на Дону - за 3 690 рублей. В Новосибирске - за 3 660 рублей, в Краснодаре - за 3 560 рублей, в Воронеже - за 3 470 рублей, Казани - за 5 420 рублей, в Красноярске - за 3 540 рублей, в Перми - за 3 390 рублей.

В среднем путешественники бронируют жилье в крупных городах на трое суток и тратят на аренду 15 480 рублей. Предпочтение отдают однушкам в центре, недалеко от метро, с Wi-Fi, стиральной машинкой, раздельными спальными местами и возможностью разместиться с детьми.