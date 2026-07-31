В Чечне появится новая дорога к туристическим местам

В Галанчожском районе Чеченской Республики к 2030 году появится новая дорога к туристическим местам. Протяженность трассы составит 60 километров.

«Территория Галанчожского района осваивается недавно, сейчас туда начали выезжать туристы. Мы постараемся там сделать автомобильную дорогу протяженностью 60 километров до 2030 года. И этот участок дороги будет введен в эксплуатацию с асфальтобетонным покрытием», — сообщил заместитель министра автомобильных дорог ЧР Аббас Темирсултанов, передает ТАСС.

По словам чиновника, уже в этом году, который в республике объявлен Годом горных территорий, запланировано устройство асфальтобетонного покрытия на дорогах протяженностью 10 километров в горной местности.

Темирсултанов также рассказал, что до конца 2026 года планируется завершить ремонт подъездной дороги к курорту Ведучи.