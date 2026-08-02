Названы города, где россияне стали чаще отдыхать в выходные летом

Россияне летом 2026 года стали чаще отдыхать в выходные дни в Анапе и Краснодаре, в то же время популярность Сочи и Санкт-Петербурга снизилась. Об этом говорится в исследовании сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, с которым ознакомился ТАСС.

"Самый мощный рост спроса продемонстрировала Москва: доля столицы за год увеличилась сразу на 2,89 процентных пункта (п.п.). Аналитики также фиксируют растущий интерес к нетривиальным направлениям для короткого отдыха. В топ-5 городов по росту доли уикенд-бронирований, помимо Москвы и Краснодара (+0,27 п.п.), стремительно ворвались Анапа (+0,54 п.п.), Челябинск (+0,43 п.п.) и Хабаровск (+0,27 п.п.)", - рассказали в компании.

В то же время доля Сочи в структуре поездок выходного дня снизилась за год на 2,25 п.п. Заметное падение зафиксировано также в Санкт-Петербурге (-1,56 п.п.). Кроме того, в топ-5 городов по падению спроса вошли Ростов-на-Дону (-0,52 п.п.), Волгоград (-0,39 п.п.) и Казань (-0,29 п.п.).

Согласно исследованию, безоговорочным лидером для коротких летних поездок в 2026 году остается Москва - на нее пришлось 19,9% от всех уикенд-бронирований по России. Второе место традиционно удерживает Санкт-Петербург с долей 14,9%, а замыкает тройку Сочи (6%). В десятку также вошли Казань, Екатеринбург, Нижний Новгород, Краснодар, Калининград, Новосибирск и Ростов-на-Дону.