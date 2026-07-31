Фестивали августа: летние гадания, бриллианты и жареные огурцы

Многие любят отдыхать в августе, особенно путешествовать - не так жарко. Поэтому он остается одним из самых туристических месяцев. И путешествия по родной стране становятся все более популярными по сравнению с поездками за рубеж. Выбор - обширный, особенно фестивалей. Вот лишь некоторые из них.

Музыка, йога и стрельба из лука

Легендарный музыкально-костюмированный фестиваль Odyssey в Тобольске дает возможность на несколько дней (с 31 июля по 2 августа) сменить привычный ритм и попробовать себя в новом образе, переодевшись и надев на лицо маску.

Odyssey - это симбиоз искусства, музыки, светлой энергии. Важная составляющая этого события - самовыражение участников, реализованное через образы, в которые перевоплощаются гости.

Фестиваль впервые прошел в августе 2024 года и затем обогнул половину земного шара, обзаведясь тысячами последователей в Индонезии, Таиланде, Дубае, Индии и России.

На фестивале можно развлечься не только музыкой, но и стрельбой из лука, уроками йоги, гаданиями на картах таро, а также посетить торговый павильон, где представлены товары российских производителей.

Золото, самоцветы, бриллианты

Кострома известна как крупнейший в стране центр ювелирного производства и по праву носит звание ювелирной столицы России. Здесь работают десятки предприятий и мастеров, создающих украшения, известные далеко за пределами региона.

С 6 по 9 августа город станет центром ювелирного искусства и бизнеса. Здесь пройдет Международный ювелирный фестиваль-форум "Золотое кольцо России", который проводится уже более двух десятилетий и считается одним из главных событий ювелирной индустрии России. Масштабное событие ежегодно объединяет представителей отрасли, дизайнеров, производителей украшений, экспертов и гостей со всей страны.

В центре города откроется масштабная выставка-продажа ювелирных изделий - от недорогой бижутерии до изысканных украшений со сверкающими бриллиантами. Гости фестиваля получают здесь не только приятное, но и полезное: обширную деловую программу, в которой принимают участие представители власти, специалисты отрасли и бизнес. Запланированы выставки ювелирных изделий, презентации новых коллекций, мастер-классы, встречи с экспертами отрасли, культурные и развлекательные мероприятия.

Гости смогут увидеть коллекции из золота и серебра, изделия с самоцветами, современные дизайнерские решения, эксклюзивные ювелирные работы. Этот форум - важная площадка для развития ювелирной отрасли и укрепления деловых связей.

Жареные огурцы и зеленое варенье

Суздаль считается огуречной столицей России. 1 и 2 августа в местном Музее деревянного зодчества откроется XXIV Праздник огурца, где русский колорит встречается с современностью и превращается в незабываемый праздник.

Мероприятие проводится с 2001 года в период сбора огурцов. В прошлом году Его Величество Огурец собрал в свои суздальские владения около 15 000 восторженных поклонников.

Праздник огурца предлагает гостям разнообразную программу. Обязательный элемент фестиваля - парад огуречников. Со всей России в Суздаль приезжают агрономы, чтобы поделиться своими достижениями и опытом в этом непростом занятии.

На фестивале работают три ряда: "Засолочный", "Обжорный", "Ремесленный" - и каждый предлагает гостям собственную программу.

В "Обжорном" ряду можно попробовать огурцы, приготовленные самыми разными и необычными способами. Здесь вам предложат жареные огурцы, пироги с огурцами и даже огуречное варенье.

В "Ремесленном" ряду можно поучаствовать в мастер-классах по фигурной резке из огурца, приобрести памятные сувениры.

В "Засолочном" раскрывают секреты выращивания идеальных огурцов и создают старинный оберег Акилы-огуречника. Голову оберега наполняют горчичными семенами, защищающими рассол от появления плесени.

Не обходится фестиваль без песен и плясок, веселых конкурсов. Особую программу готовят для маленьких гостей праздника. Завершает его запуск в небо куклы-огурца.

Справка "РГ"

Главная задача национального проекта "Туризм и гостеприимство" - делать путешествия в России доступными, комфортными и безопасными.

Активно развивается курортный, гастрономический, экологический, научно-популярный, промышленный и другие виды туризма. Туристы получают качественный сервис и новые впечатления, а бизнес - всестороннюю поддержку государства.

Маршруты на любой вкус можно выбрать на Национальном туристическом портале Путешествуем.РФ.