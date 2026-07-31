Только два пляжа одобрены для купания во Владивостоке

Во Владивостоке разрешено купание только на двух пляжах, остальные пляжи одобрены только как «места отдыха у воды», сообщает ИА DEITA.RU.

В постановлении администрации городского округа от 29.07.2026 № 1978 официальных пляжных зон во Владивостоке и его окрестностях, непригодных для купания, но одобренных для массового отдыха, насчитали 17 штук. Это пляжи на Змеинке в бухте Улисс, на мысе Кунгасном, на Патрокле; набережная Арсеньева и «Татарка» на Второй Речке, «Юбилейный» и набережная Спортивной гавани в центре, пляж «Прибой» в районе Токаревского маяка, пляж «Солнечный» на Садгороде, три пляжа на Шаморе («Лотс», «Мыс Крутой» и «Альтаир»), пляж в парке культуры и отдыха им. С. Лазо на Санаторной и пляж возле станции Чайка. На острове Русский разрешено отдыхать на Канале (бывший «Первый городской пляж», которым перестал заниматься арендатор, на начал муниципалитет) и на побережье бухты Новик. Также официальным пляжем считается зона отдыха «Три поросёнка» в Уссурийском заливе.

Купаться разрешили на пляже бухты Ахлёстышева и на пляже «Ривьера-Лагуна» на Санаторной, полностью платном. Плата взимается просто за вход, за услуги придётся доплачивать (даже за шезлонги).

Кроме того, вода достаточного для купания качества отмечалась в бухтах Старка и Пограничной острова Попова, в бухтах Воевода, Аякс, Чернышева и Парис острова Русский, а также на острове Рейнеке. Но большинство этих пляжей – дикие, без спасателей и прочей инфраструктуры, необходимой для признания пляжа официальной зоной массового отдыха. В бухте Воевода часть территории занимают база отдыха и санаторий-профилакторий, а пляж «общего пользования» - дикий.

Купальный сезон, согласно постановлению, во Владивостоке продлится полтора месяца – с 29 июля (дата опубликования документа) до 14 сентября.