Заповедник «Утриш» на Кубани закрыли для туристов

В Анапском районе ввели запрет на посещение заповедника «Утриш». Решение принято по итогам выездного совещания межведомственной мониторинговой группы. Ограничения связаны с действием особого противопожарного режима, который был введён ещё в середине июня.

В условиях аномальной жары и сухой погоды лесные массивы заповедника становятся крайне уязвимыми. Даже небольшое возгорание может быстро перерасти в крупный пожар. В 2020 году на территории Утриша уже происходил сильный пожар, после которого доступ туристов временно ограничивали.

В период действия ограничений запрещается посещение лесных массивов заповедника. Исключение сделано для специализированных служб, которые проводят мониторинг и противопожарные мероприятия. Движение транспорта по лесной дороге от села Сукко до Малого Утриша также прекращено.

Сроки ограничений не уточняются. Особый режим будет действовать до снижения пожарной опасности. Специалисты рекомендуют следить за официальными сообщениями МЧС и администрации Анапы.

За нарушение требований пожарной безопасности в период особого режима предусмотрены штрафы. Если в результате нарушения будут уничтожены или повреждены лесные насаждения, штраф составит от 200 000 рублей. За поджог предусмотрена уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.

Туристам и отдыхающим рекомендуется воздержаться от поездок в заповедник и выбирать для отдыха оборудованные пляжи и парки Анапы.