В Пензе организуют новый пешеходный маршрут

В Пензе приступили к изготовлению фигурок "пензяков-добряков", которые появятся в центре города. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

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Проект призван визуально объединить знаковые локации города в новый туристический пешеходный маршрут. Десять малых архитектурных форм под общим названием "пензяки-добряки" выполнены с высокой степенью детализации, имеют уникальный атрибут и привязаны к локальной истории.

Сейчас скульптуры проходят этап художественного литья. После финальной обработки каждая фигура высотой от 35 до 40 сантиметров займет свое место в городе.

"Пензяк-писатель" у Литературного музея на улице Кирова - дань уважения творческой энергии земли Лермонтова и Радищева.

"Пензяк-артист" у драматического театра - связь первых крепостных актеров с современными мастерами сцены.

"Пензяк-рыболов" на площади Ленина - реконструкция утраченного быта и напоминание о реке Шелаховке.

"Пензенская прелестница" на Московской, рядом с памятником Д.В. Давыдову, - образ дворянки XIX века.

"Пензяк-художник" и "Пензяк-пекарь" в квартале улицы Московской - символы вклада в мировое искусство и гастрономического гостеприимства края.

"Пензяк-защитник" на Оборонительном валу - связь времен.

"Пензяк-историк" у краеведческого музея - посвящение интеллектуальному труду исследователей.

"Пензяк-астроном" - акцент на эксклюзивном статусе единственного в России деревянного планетария.

"Пенза - город счастливых детей" в парке им. В.Г. Белинского - воплощение доброжелательности горожан в образе девочки.

Проект финансируется за счет средств туристического налога. В пензенской мэрии подчеркнули, что установка этих арт-объектов позволит сформировать уникальный визуальный облик Сурской столицы, создать новые экскурсионные маршруты формата "Найди всех добряков", превращая обычную прогулку в увлекательный квест.