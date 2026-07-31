Курорты Кубани в полтора раза нарастили номерной фонд высокой звездности

Принятый в 2021 году в Краснодарском крае региональный закон о запрете строительства жилья в 500-метровой зоне от моря позволил властям региона простимулировать туристический бизнес и нарастить за этот период в 1,5 раза номерной фонд гостиниц и отелей 4 и 5 звезд до 350 объектов, рассчитанных на 45 тыс. номеров. Об этом журналистам сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

″В результате отельеры получили доступ к лучшим курортным локациям и бизнесу стало выгодно вкладывать средства в их развитие. По итогу за последние пять лет количество объектов категории 4 и 5 звезд в Краснодарском крае увеличилось в полтора раза. Сейчас их более 350. Номерной фонд высокой звездности также вырос в полтора раза. В 2021 году таких номеров было чуть меньше 31 тыс., а сегодня уже порядка 45 тыс. Запуск таких объектов особенно важен - он помогает привлекать туристов на наши курорты круглый год″, - заявил глава региона.

Он отметил, что прирост в основном обеспечен за счет сетевых отелей. Так по состоянию на 2026 год в регионе по системе "все включено" работают 87 гостиниц. Касаемо дальнейших перспектив развития отрасли губернатор сообщил, что в Краснодарском крае реализуют 215 проектов в курортной сфере с объемом инвестиций в размере 1,5 трлн рублей. В 2026 году в регионе появятся более 10 тыс. новых гостиничных номеров, начнут работу свыше 70 гостиниц и отелей.

В 2021 году в Краснодарском крае по инициативе губернатора Вениамина Кондратьева был принят краевой закон о запрете строительства жилых домов и апарт-отелей в 500-метровой зоне от моря, после чего был зафиксирован значительный рост инвестиционной привлекательности отрасли. Кроме того, после пандемии коронавируса власти Краснодарского края начали активную работу над повышением уровня сервиса на курортах региона, принимаются меры для увеличения количества гостиниц и отелей, работающих по системе "все включено" и "ультра-все включено" для повышения конкурентоспособности отдыха на Кубани в сравнении с зарубежными курортами.

Так инвесторам в туристической сфере властями Краснодарского края предоставляется порядка 20 мер господдержки: в их числе инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль организаций, субсидии, льготные займы, освобождение от уплаты налога на имущество организаций и другие.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. Летом здесь популярен пляжный отдых, зимой - горнолыжные курорты.