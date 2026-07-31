Студенты назвали самые желанные направления для путешествий

Самым желанным направлением для поездки по России в ближайшие два-три года студенты назвали Санкт-Петербург (8%), далее следуют Алтайский (6%) и Краснодарский (6%) края. Таковы результаты исследования платформы "Неравнодушный человек", проведенного совместно с программой "Студтуризм", которые есть в распоряжении ТАСС.

"Студенты в открытом вопросе рассказали, где они хотели бы побывать. Самым желанным российским направлением для поездки в ближайшие два-три года стал Санкт-Петербург (8%). Далее следуют Алтайский край (6%), Краснодарский край (6%), Москва (5%), Калининградская область (5%) и Республика Карелия (5%)", - говорится в сообщении.

Также в число наиболее привлекательных мест вошли Республика Татарстан, Камчатский край, Байкал, Республика Дагестан, Приморский край, Республика Крым, Мурманская и Ленинградская области, а также Дальний Восток.

36% студентов хотели бы путешествовать два-три раза в год, 35% - четыре раза и более.

За последние два-три года 79% опрошенных хотя бы один раз ездили в другие регионы России, а 80% совершали поездки внутри своего региона. 53% студентов полностью согласны с тем, что каждому молодому человеку важно хотя бы немного попутешествовать по своей стране.