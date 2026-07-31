Как изменилась средняя стоимость номера в отелях Петербурга

Средняя стоимость номера в отелях Петербурга за первое полугодие 2026-го выросла на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 10,3 тыс. рублей. При этом выручка за этот же период снизилась на 1% - до 6,1 тыс. рублей, согласно данным Hotel Advisors в выборке консалтинговой компании IBC Real Estate (есть в распоряжении ТАСС).

"По данным Hotel Advisors в выборке IBC Real Estate, выручка в отелях Санкт-Петербурга за январь-июнь 2026 года снизилась на 1% г/г - до 6,1 тыс. рубля, а средняя цена на номер выросла на 8% г/г и составила 10,3 тыс. рубля. Для сравнения, за январь-июнь 2025 года выручка увеличилась на 19% г/г - до 6,2 тыс. рубля, а средняя цена на 17% г/г - до 9,5 тыс. рубля", - говорится в сообщении.

Кроме того, эксперты отметили рост тарифов на проживание во всех ценовых сегментах: в экономичном - на 17%, в люксовом и среднеценовом - на 8%, в высоком - на 4%, в верхнем пределе высокого - на 3%, в верхнем пределе среднеценового - на 1%.

"На фоне охлаждения потребительской активности и общего удорожания туристских услуг гости становятся более чувствительными к цене, что приводит к перераспределению части спроса в альтернативные форматы размещения (апарт-отели, посуточная аренда квартир, хостелы), предлагающие более низкие цены и более гибкие условия. В Санкт-Петербурге данные форматы размещения исторически развиты сильнее, что усиливает конкуренцию за потребителя. Также укрепление курса рубля способствует переориентации части платежеспособной российской аудитории на зарубежные направления", - отметили в исследовании.

О снижении загрузки

Из-за изменения тарифов практически во всех сегментах гостиниц Северной столицы фиксируется снижение загрузки. Наиболее выраженное снижение отмечено в экономичном сегменте - до 52%, среднеценовом - до 60% и в верхнем пределе высокого и высоком - до 54% и 64% соответственно. При этом в люксовом сегменте показатель наоборот вырос до 48%.

"Основываясь на данных Hotel Advisors, аналитики IBC Real Estate прогнозируют, что по итогам 2026 года загрузка в целом по рынку составит 61% (-4 п.п. г/г)", - пояснили в пресс-службе IBC Real Estate.

В компании добавили, что под влиянием макроэкономических факторов, включая сокращение доходов населения и рост цен в туротрасли, на гостиничном рынке Северной столицы сохраняются риски дальнейшего снижения показателей.