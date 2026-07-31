Новые «Ласточки» вышли на маршруты к Черному морю

На маршруты к Черному морю вышли три новых восьмивагонных электропоезда. Это часть программы по обновлению пригородного подвижного состава в Краснодарском крае.

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До настоящего времени в пригородном сообщении региона преимущественно эксплуатировались электропоезда серии ЭС1 "Ласточка" в шестивагонной компоновке. Увеличение состава до восьми вагонов позволит повысить провозную способность в пиковые часы и в туристический сезон, а также обеспечить пассажирам более высокий уровень комфорта.

Поступление новых поездов - результат совместной работы администрации края с компаниями "РЖД" и "Кубань Экспресс‑Пригород". В настоящее время на маршрутах южного направления курсируют только модернизированные поезда "Ласточка". На маршрутах Краснодарской агломерации уже работают пять составов нового поколения, три из них - в восьмивагонном исполнении.

За первые шесть месяцев 2026 года пригородным железнодорожным транспортом Краснодарского края перевезено 8,9 миллиона пассажиров. В перспективе новые электропоезда планируется задействовать на всех маршрутах Краснодарского железнодорожного узла, включая краевой центр.