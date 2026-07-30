Сколько стоят путевки в санатории Белоруссии на осень 2026 года

Путевки в санатории Белоруссии на осень 2026 года стоят от 60 тысяч рублей на двоих, но дешевые номера уже заканчиваются. О выгодных предложениях на отдых в соседней стране Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным организации, значительную часть санаторного рынка Белоруссии составляют недорогие и средние по цене здравницы. Чаще всего они специализируются на лечении и профилактике сердечно-сосудистой, нервной и эндокринной систем, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания, желудочно-кишечного тракта и гинекологического профиля. Во многих доступных по цене санаториях есть крытые бассейны, сауны и тренажерные залы.

Десятидневная путевка на двоих на вторую половину сентября обойдется примерно в 60-75 тысяч рублей на двоих. В стоимость включены проживание, трехразовое питание и лечение. Проезд надо будет оплатить отдельно. Тем временем размещение в номере категории «Стандарт» и более комфортные условия стоят в среднем 80-95 тысяч рублей на двоих.

Ранее россиянин отдохнул с семьей в санатории около белорусского города Гродно и описал свой опыт фразой «назад в прошлое за большие деньги». Мужчина удивился, что каждый прием пищи проходил по жестко определенному расписанию, а сотрудницы пристально наблюдали за гостями.