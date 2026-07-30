Туристы пожаловались на цены на теплоходе по Москве-реке

На теплоходе в Москве туристам подали сибаса и креветки стоимостью 7500 и 6500 рублей — деньги за ужин официант попросил перевести ему на личную карту. Туристы выяснили, что стоимость считали за каждые 100 граммов, но в меню это не было указано. Об этом в четверг, 30 июля, сообщила Shot Проверка.

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Девушка рассказала, что вместе с возлюбленным приобрела билеты на прогулку по Москве-реке по 1400 рублей. На борту пару настойчиво проводили в ресторан и посоветовали взять морепродукты — сибаса и креветки на гриле. Общая стоимость ужина составила 16 450 рублей.

— Сверху по умолчанию добавили сервисный сбор 10 процентов. Картой оплатить не дали — терминал якобы не работал. 11 тысяч рублей Александра перевела на личную карту официанта, остальное пара отдала наличными. Кассовый чек гостям не выдали, — передает Telegram-канал.

30 апреля стало известно, что за год попкорн в российских кинотеатрах подорожал на 25 процентов. В частности, в 2025 году порция весом 100 граммов стоила около 450 рублей, но в апреле стакан размера M обходится посетителям примерно в 560 рублей.