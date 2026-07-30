Экскурсии с раскрытием интимных тайн исторических личностей предложили запретить

Гиды предлагают экскурсии с раскрытием интимных тайн исторических личностей, и это надо запретить, заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Активист считает, что экскурсоводов стоит привлечь к ответственности за распространение порнографии.

«В последнее время на сайтах объявлений и в социальных сетях все чаще появляются предложения так называемых экскурсий 18+, которые под видом «раскрытия тайн прошлого» рассказывают о скандальных, а часто и откровенно клеветнических подробностях личной жизни исторических личностей. Это уже не культурное просвещение, а целенаправленное разрушение образа наших предков, попытка выставить их в неприглядном, пошлом свете. Особенно возмутительно, когда такие «экскурсии» позиционируются как «интеллектуальный досуг» и доступны для широкой аудитории, включая молодежь. О каком воспитании уважения к своей истории может идти речь, когда детям и подросткам под видом «эксклюзивных фактов» преподносят непристойности о тех, кто создавал нашу державу?» — заявил он.

Экскурсии по интимным тайнам Пушкина, Суворова и русских князей, по его мнению, игнорируют запрет о распространении порнографии среди несовершеннолетних. Нужно бороться с теми, кто причастен к «поруганию российской культуры», считает активист.