Белое золото Приангарья: почему за фото среди кувшинок штрафуют на полмиллиона

В разгар лета Слюдянское озеро в Иркутской области превратилось в главную природную достопримечательность региона — здесь наступило время цветения кувшинок. Этот водоем, имеющий статус памятника природы регионального значения, является домом для самой крупной популяции кувшинки чисто-белой (Nymphaea candida), занесенной в Красную книгу Иркутской области.

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Специалисты Минприроды и Дирекции по особо охраняемым природным территориям напоминают туристам о строгих правилах посещения:

Любоваться цветами разрешено исключительно с берега. Подплывать к зарослям на лодках, байдарках или сапбордах категорически запрещено.

Почему это опасно? Любое плавсредство наносит непоправимый вред хрупкой экосистеме:

Механически повреждает листья и цветы.

Разрушает корневую систему растений.

Препятствует семенному возобновлению популяции.

Мусор от туристов меняет химический состав воды, что может привести к гибели вида.

Кроме того, в озере произрастает еще один редкий вид — ирис сглаженный. Пик цветения кувшинок приходится на вторую половину июля и начало августа. Один цветок живет всего около 3–5 дней, раскрываясь ближе к полудню в солнечную погоду, пишет Irkutskmedia.ru.

Штрафы за нарушение режима ООПТ

Слюдянское озеро находится под охраной закона. За нарушение правил предусмотрена административная ответственность по статье 8.39 КоАП РФ:

Для физических лиц: от 3 до 4 тысяч рублей.

Для должностных лиц: от 15 до 20 тысяч рублей.

Для юридических лиц: от 300 до 500 тысяч рублей. Также возможна конфискация орудий совершения правонарушения (лодок, сапов).

Озеро расположено на северной окраине города Слюдянка, между Шаманским мысом и железнодорожной насыпью, которая отделяет водоем от Байкала. Добраться до места можно на электричке до станции «Слюдянка-2» или на автомобиле вдоль железной дороги.