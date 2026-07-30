Как развивается туризм на Азовском побережье

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Василий Воробьев поделился информацией о перспективах Азовского побережья как туристического направления. По его словам, в регионе наблюдается повышенный интерес к таким локациям, как Приморско-Ахтарск и Темрюкский район.

Туристов привлекают обновленные набережные, благоустроенные зоны отдыха и природные маршруты. В ближайшее время на побережье запланирована реализация масштабной федеральной программы. Она предусматривает строительство дорог, модернизацию инженерных сетей и создание новых туристических объектов.

Воробьев отметил, что Приморско-Ахтарск стабильно побеждает в конкурсе «Курортный Олимп» в номинации «Лучший пляж Азовского побережья».

«Город очень серьезно развивается. В непростых текущих условиях Черноморское побережье немного теряет в турпотоке, но растут предгорье, горные территории и Азовское побережье. Приморско-Ахтарск прибавил около 7% к прошлому году», — пояснил министр.

В 2025 году город посетили примерно 31 тысяча туристов и 48 тысяч однодневных гостей. С начала текущего года эти показатели составили 9 тысяч и 16 тысяч человек соответственно. Министр также сообщил, что в крае разработана стратегия социально-экономического развития «Кубанское Приазовье». Аналогичный документ по поручению президента Владимира Путина создается на федеральном уровне.

Согласно стратегии, в 2027-2028 годах планируются изыскательно-поисковые работы.

«Азов очень засоленный, здесь много плавней и заболоченных территорий, которые требуют расчищения. Но это рай для рыбаков и серьезное направление для туризма», — подчеркнул Воробьев.

Он добавил, что после восстановления экологии и подведения коммуникаций развитие территорий пойдет по двум направлениям: туризм и рыбное хозяйство. Эта работа рассчитана на период с 2029-2030 годов, пишет «КП»-Кубань».