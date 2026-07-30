«Ижавиа» приземлили: аннулирован сертификат авиакомпании

Удмуртский перевозчик «Ижавиа» фактически прекращает полеты. Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта перевозчика, и с 1 августа он перестанет действовать. Такое решение принято после повторной проверки, которая показала, что авиакомпания так и не устранила нарушения, связанные с безопасностью полетов.

Инспекция, как пишут «Известия», проходила с 20 по 23 июля. Она должна была подтвердить, что перевозчик выполнил требования Ространснадзора, выявившего нарушения во время весеннего профилактического визита. Однако, как утверждают источники издания, ключевые недостатки в работе системы управления безопасностью полетов устранены не были.

Еще в конце апреля Росавиация ограничила действие сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля и дала компании 3 месяца на исправление замечаний. После повторной инспекции регулятор принял более жесткое решение.

Для пассажиров это означает, что с 1 августа авиакомпания больше не сможет выполнять коммерческие рейсы. Продажа билетов на эту дату и позже уже остановлена. Как ожидается, перевозкой займутся другие авиакомпании, а тем, чьи рейсы отменят, обещают оформить вынужденный полный возврат стоимости билетов.

Под ударом оказались и туристы, уже купившие пакетные туры с вылетом из Ижевска. Как рассказали TourDom.ru представители розницы, сейчас они ждут разъяснений от авиакомпании и туроператоров, поскольку альтернативной перевозки практически нет.

«У нас на август много туров из Ижевска в Абхазию с перелетом в Сочи. Есть заявки и в сам Сочи, а также в Санкт-Петербург и Калининград. На сентябрь тоже есть туристы. Пока ждем ответа от “Ижавиа”, никакой информации нет. Кроме этой авиакомпании, из нашего города практически никто не выполняет рейсы. Пересаживать туристов некуда», – рассказала TourDom.ru турагент из Ижевска.

О возможных проблемах стало известно еще накануне. Как писал TourDom.ru, «Ижавиа» внезапно закрыла продажу билетов на август и последующие месяцы. При попытке оформить бронирование на сайте появлялось сообщение об отсутствии рейсов на выбранные даты, а купить билет можно было только до 31 июля.

«Ижавиа» выполняет регулярные рейсы из Ижевска в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград и Махачкалу, а также управляет аэропортом столицы Удмуртии.