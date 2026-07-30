Давно не глушь: что посмотреть туристу в Саратове

Зачем приезжать в Саратов и стоит ли это делать? Поверьте, так вопрос не стоит, если у тебя там родня. А тетушки в саратовской "глуши" проживали, как известно, еще с грибоедовских времен. Сейчас уже и не сосчитать, сколько поколений жителей Москвы и Петербурга провели в детстве здесь летние каникулы: дача, клубника, помидоры и Волга.

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Тем не менее к раскрученным туристическим направлениям город не отнести. Хочется верить - пока. Хотя у Саратова есть свой узнаваемый образ, связанный с первым в стране общедоступным Радищевским художественным музеем, Чернышевским, Вавиловым, Гагариным. Еще здесь открылся первый в России стационарный цирк и первый в мире детский театр в 1918 году. А также был построен самый протяженный в Европе (на момент строительства) трехкилометровый автодорожный мост через Волгу.

Нетрудно заметить, что большинству местных достижений (за исключением моста) лет по 100-150. Напоминают об этом времени городского процветания сохранившиеся на саратовских улицах старинные особняки в стиле модерн. А еще целое течение в искусстве - саратовский символизм: картины Борисова-Мусатова, Павла Кузнецова, Петрова-Водкина, скульптуры Александра Матвеева.

Попасть в Саратов можно, прилетев в новый современный аэропорт Гагарин. Доехать от аэропорта до центра на такси можно за 50 минут, стоимость поездки до двух тысяч рублей. Но самый комфортный вариант приплыть в Саратов на теплоходе - сразу высадишься в центре города на Набережной космонавтов.

Экскурсию начнем с "сердца города" - места, откуда началось строительство Саратова, с Музейной (бывшей Гостиной, Соборной и Старособорной) площади.

Главная достопримечательность на площади Свято-Троицкий собор - самое старое сохранившееся здание в городе. Храм был возведен в стилистике московского барокко в конце XVII века.

С основанием собора связана легенда. Якобы еще молодой государь Петр Алексеевич, который первый раз здесь побывал накануне Азовских походов, застиг на месте стройки спящих строителей и поколотил их. Эта история беспощадно высмеивается краеведами, мол, о прибытии царя было заранее известно, его все ждали и представить, что приезд государя проспали, просто невозможно.

Однако что-то достоверное в этой байке есть. Зная характер Петра Алексеевича, его склонность нагрянуть неожиданно с ревизией, полностью этой версии я не исключил бы.

Ну а то, что Петр в Саратове был, теперь еще подтверждается памятником ему, который недавно был установлен по соседству на набережной.

Рядом с собором на площади дворец статского советника из винных откупщиков Михаила Устинова. В саратовском особняке теперь краеведческий музей. Один из экспонатов - учебный самолет, на котором летал, будучи курсантом местного аэроклуба ДОСААФ, Юрий Гагарин.

От Музейной площади по улице Московской можно подняться в город. Но интересней пройтись вдоль Волги по Набережной космонавтов.

Это старая четырехъярусная часть набережной. Парапеты отделаны разноцветным туфом. Во время последней реконструкции городские чиновники попытались заменить туф на более дешевый камень. Однако саратовская общественность, что случается не столь уж часто, встала на дыбы и туф сохранили.

РГ

На набережную выходят улицы, круто поднимающиеся в гору. Во всех других городах европейской части страны такие улицы, сбегающие к реке, называются спусками, и только в Саратове это взвозы. Бабушкин взвоз, Князевский, Троицкий... Такое же название улиц встречается еще только в нескольких городах Сибири.

Или вот еще одно местное словечко - "гулянка". Везде в России это пьянка с гармошкой, и только в Саратове еще и... лодка. Это наблюдение принадлежит первому директору и создателю дома-музея художника Павла Кузнецова Игорю Сорокину.

По дороге будем любоваться на дома в стиле модерн. Один из них на углу улицы Некрасова архитектор Петр Зыбин построил для купеческой четы. Современники прозвали этот дом по имени хозяйки "замком Елены Прекрасной". Увы, супружество распалось. Зато теперь вот уже много десятилетий здесь находится Дворец бракосочетаний. Как подтверждение того, что любовь вечное чувство, если не в житейском, то хотя бы в философском плане.

Обязательно нужно заглянуть в музей калача в здании Вавиловского университета. Саратовский калач - главный кулинарный бренд города. Выпекались такие калачи в виде каравая. В старину на ярмарках на каравай стелили полотенце, на него садился покупатель, если хлеб восстанавливал форму, не ломался, значит, качество хорошее. Кстати, в пекарне при музее калачи выпекают по старинной рецептуре. Купить калач можно в магазине на соседней улице Радищева. Попробуйте - не пожалеете.

РГ

Зайдем в Радищевский художественный музей, он рядом, в соседнем квартале. Здесь одна из лучших в стране после Третьяковки, Эрмитажа и Русского музея коллекций картин западноевропейских и российских художников. А в сквере за музеем мой самый любимый в городе памятник - Олегу Табакову. Молодой артист шагает в светлое будущее. За спиной у него здание Дворца пионеров, где в детстве он занимался в театральном кружке. А вслед ему смотрит с легкой грустью кот Матроскин. Памятник установили еще при жизни Олега Павловича, и он даже побывал на его открытии.

Завершим путешествие на набережной у центрального городского пляжа. В жаркий летний день всегда приятно окунуться в прохладной волжской воде.