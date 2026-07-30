Морские рейсы на «Комете» продлили из Сочи в Сириус

Морское сообщение на скоростном судне "Космонавт Павел Попович" продлили из центра Сочи до федеральной территории Сириус. Об этом корреспонденту "РГ" сообщил заместитель гендиректора по эксплуатации флота компании "Морские скоростные пассажирские перевозки" Павел Марухин.

"Первый рейс в тестовом режиме до Сириуса с остановкой в Адлере мы запустили 28 июля для удобства пассажиров, количество которых растет с каждым днем. Например, на сегодня продано 32 билета. До Сириуса стоит 1,2 тысячи рублей, а до Адлера - тысячу", - сказал он.

"Комета 120М" курсирует четыре раза в неделю - по вторникам, средам, четвергам и субботам. Время в пути до Сириуса - около 1 часа 20 минут, а до Адлера - 45 минут.

Морское сообщение между Центральным и Адлерским районами запустили 30 июня в тестовом режиме сначала по вторникам и четвергам, затем рейсы отменили, а потом снова запустили четыре раза в неделю.

Отметим, что судно развивает скорость более 60 километров в час и рассчитано на перевозку до 120 пассажиров. Салон оснащен системой кондиционирования и креслами, как в самолете, чтобы избежать укачивания при волнении моря.

Кстати, в Сочи и Сириусе - оборудованные, безопасные причалы, а адлерский (он находится в районе пляжа "Чайка") может принимать судно при морском волнении до одного балла, то есть, по сути, только на спокойной воде. Условия швартовки там приравниваются к открытому морю, и причал не защищенный.

Кроме того, из Сочи выполняются морские рейсы по другим черноморским направлениям. С 15 мая возобновили морское сообщение Сочи - Сухум по пятницам и воскресеньям, а с 15 июня - ежедневные рейсы между Сочи и Геленджиком.