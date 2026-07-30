Задержки рейсов в аэропорту Сочи достигают 13 часов. Ограничения на использование воздушного пространства вводились сегодня около часа ночи и действовали почти 5 часов. Это внесло коррективы в расписание полетов.

© tourdom.ru

Так, FV-6607 в Уфу должен был отправиться к месту назначения еще в 23:55 среды, на его сдвинули до 12:55 четверга.

На 12,5 часа отложили N4-491 в Кемерово: его вылет тоже планировался накануне вечером, но состоится только сегодня после 11:00. Аналогичная ситуация с DP-343 в Уфу – отставание 11,5 часа.

FV-6802 в Самару задерживается на 8 часов. DP-116 в Москву и DP-347 в Киров улетят с 6-часовым опозданием. Из-за этого сдвигаются и разворотные рейсы. Например, DP-348 прибудет на Черноморское побережье не в 18:10, как планировалось, а ближе к полуночи.

Отстают от расписания и вылетающие за границу. Но здесь задержки не такие большие. Так, А-4-5025 отправился в Тель-Авив на 4 часа позже. SU-640 в Стамбул отложили на 1 час.

Всего из графика выбились два десятка рейсов.