Турэксперт назвала реки для безопасных сплавов в России
Чтобы увидеть Россию с воды, не обязательно быть экстремалом. Есть множество рек, где сплав под силу даже начинающим. Руководитель турфирмы, эксперт по внутреннему туризму Наталия Ансталь рассказала Life.ru, куда стоит отправиться новичкам.
По словам Наталии Ансталь, одно из лучших направлений для старта - Тверская область. Это близко к Москве: до Твери можно доехать на "Ласточке" за полтора часа, а дальше выбрать реку на любой вкус. Маршрут по Волге пролегает через Старицу, где предусмотрена остановка в Свято-Успенском монастыре - храм расположен прямо на берегу. Река Тверца ведет через древний купеческий город Торжок с возможностью заехать в Василёво - музей деревянного зодчества под открытым небом.
Для более спокойного отдыха эксперт рекомендует Осугу и Медведицу - узкие речки с красивой природой, идеальные для двух-трехдневных поездок. Они полностью подходят для новичков, а снаряжение предоставляют организаторы. Наталия Ансталь отметила, что такие сплавы пользуются большой популярностью.
Тем, кто готов к более серьезным походам, стоит обратить внимание на Карелию. Однако эксперт предупредила, что туда лучше ехать на неделю, сплав будет сложнее и потребует хотя бы минимальной физической подготовки и готовности жить в палатке без привычных благ цивилизации. Часто в такие походы берут детей старше десяти лет.
В заключение эксперт подчеркнула, что в России огромное количество красивых рек, и водный туризм с каждым годом набирает популярность. Она посоветовала смело пробовать себя в этом направлении в разных регионах страны.