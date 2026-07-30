Турэксперт назвала реки для безопасных сплавов в России

Чтобы увидеть Россию с воды, не обязательно быть экстремалом. Есть множество рек, где сплав под силу даже начинающим. Руководитель турфирмы, эксперт по внутреннему туризму Наталия Ансталь рассказала Life.ru, куда стоит отправиться новичкам.

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По словам Наталии Ансталь, одно из лучших направлений для старта - Тверская область. Это близко к Москве: до Твери можно доехать на "Ласточке" за полтора часа, а дальше выбрать реку на любой вкус. Маршрут по Волге пролегает через Старицу, где предусмотрена остановка в Свято-Успенском монастыре - храм расположен прямо на берегу. Река Тверца ведет через древний купеческий город Торжок с возможностью заехать в Василёво - музей деревянного зодчества под открытым небом.

Для более спокойного отдыха эксперт рекомендует Осугу и Медведицу - узкие речки с красивой природой, идеальные для двух-трехдневных поездок. Они полностью подходят для новичков, а снаряжение предоставляют организаторы. Наталия Ансталь отметила, что такие сплавы пользуются большой популярностью.

Тем, кто готов к более серьезным походам, стоит обратить внимание на Карелию. Однако эксперт предупредила, что туда лучше ехать на неделю, сплав будет сложнее и потребует хотя бы минимальной физической подготовки и готовности жить в палатке без привычных благ цивилизации. Часто в такие походы берут детей старше десяти лет.

В заключение эксперт подчеркнула, что в России огромное количество красивых рек, и водный туризм с каждым годом набирает популярность. Она посоветовала смело пробовать себя в этом направлении в разных регионах страны.