Почему туристы игнорируют Дагестан

В соцсетях завирусился видеоролик, снятый маркетологом Шамилем Алисултановым на Ирганайском водохранилище в горах Дагестана.

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Молодой человек демонстрирует пустующие, почти безлюдные турбазы на побережье водоема и комментирует за кадром:

«Так выглядит турпоток в Дагестане в 2026-м. Как видите, ни одной сапы (сапборды – доски для плавания. – Ред.) в воде, все базы свободны. Лишь несколько машин стоят. Я помню, в прошлом году в это же время мы на сапы в очередь становились».

Ролик набрал в одном из пабликов более 11 тыс. просмотров и 4,5 тыс. комментариев. В обсуждении обращают внимание на «непомерные цены», заявленные в этом летнем сезоне дагестанскими гостиницами:

«Ничего удивительного, что людей мало. Мы посмотрели стоимость отдыха и решили – нет, лучше уж в Турцию», «Тур на неделю в Анталью дешевле, чем в Дагестан», «Бизнес сгубила жадность».

Как рассказал порталу TourDom.ru руководитель принимающей компании «Магтур» Умар Айдинов, ситуация с загрузкой курортов Дагестана в этом году действительно оставляет желать лучшего. Что касается турбаз на Ирганайском водохранилище, то малое число отдыхающих, по его мнению, объясняется не столько завышенными ценами, сколько погодными катаклизмами, случившимися этой весной. В результате сильного паводка горные дороги, ведущие к турбазам, были размыты и до сих пор не в лучшем состоянии – добираться автотранспортом не слишком комфортно.

На курортах Каспия количество отдыхающих тоже сократилось, хотя и не столь существенно, говорит эксперт. Здесь, по его словам, сыграл как раз ценовой фактор:

«В гостиницах еще в мае ощутили падение загрузки. В июне стали снижать тарифы, в среднем на 25–30% по сравнению с прошлым летом. Однако сделано это было слишком поздно, часть туристов к этому времени уже выбрали другие направления».

Напомним, о том, что на Северном Кавказе предрекали самый тяжелый за последние годы туристический сезон, мы писали еще в конце весны.