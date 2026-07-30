На что рассчитывают туристы, приезжающие в Новосибирскую область

Развитие туристического и транзитного хабов для Новосибирской области давно входит в приоритет. Потенциал для роста есть, отмечают эксперты. В то же время запросы аудитории постоянно меняются. Как успевать соответствовать трендам на рынке услуг?

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По данным Росстата, Новосибирская область - в лидерах по туристическому потоку в Сибирском федеральном округе. Показатель - более трех миллионов гостей ежегодно - держится на этом уровне уже третий год. Увеличение отмечается и по итогам шести месяцев 2026-го.

В региональном правительстве считают, что емкость рынка туристических услуг растет, в том числе за счет межрегиональных и межмуниципальных маршрутов. Например, туристы, прилетев в областной центр и проведя там два-три дня, едут в соседние регионы или в районы Новосибирской области. И в эти дни они хотят получить качественный сервис во всех сопутствующих сферах.

Портрет типичного туриста нарисовали участники деловой программы прошедшего в Новосибирске форума сибирского гостеприимства "Дикоросы" (сетевое мероприятие международного туристического форума "Путешествуй!" фонда "Рос-конгресс"). Регион в основном посещают жители Красноярского и Алтайского краев, Кемеровской области, в числе иностранных гостей - граждане Китая, Казахстана, Германии, Индии и Турции. Это активные работающие люди 25-45 лет, которым важны гастрономия и новые впечатления.

Тренд на человеко- и семейноцентричность выходит на первый план. Его уже взяли в оборот крупные компании. Так, Российские железные дороги сейчас разрабатывают пять новых направлений, ориентированных на комфортные поездки с детьми (на РЖД действует уже не менее пятидесяти туристических маршрутов).

В гостиничном секторе эксперты советуют отельерам жестко контролировать баланс цены и качества, сфокусироваться на индивидуальном подходе и коротком восстановительном "лайт-отдыхе" - не более трех дней.

Представители санаторно-курортных учреждений и баз отдыха отмечают: у гостей появился колоссальный запрос на тишину, цифровой детокс и спа-процедуры. Пользуются спросом индивидуальный план восстановления, лечения или профилактики здоровья, сопровождение медицинскими работниками как во время пребывания в санаториях, так и после выезда.

По данным Новосибирскстата, в регионе насчитывается более 320 средств размещения (СР), относящихся к гостиницам и им подобным учреждениям, всего на 22,2 тысячи мест. Это 51 процент от общего числа всех СР. В 2025 году в них останавливались 1,2 миллиона человек из 1,5 миллиона, воспользовавшихся различными размещениями. По числу СР Новосибирская область на пятом месте среди регионов СФО, но на первом - по числу проживающих в них туристов.

Как сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, в планах до 2029 года - реализовать более десяти проектов строительства гостиниц в общей сложности на шесть тысяч номеров, что позволит в два раза увеличить текущие показатели. По его словам, после пандемии коронавируса жители России начали активно открывать для себя страну, и так обнаружился "острейший дефицит мест размещения". При этом в Новосибирской области пока сохраняется баланс между спросом и предложением, "но поток растет, и, соответственно, нам необходимы новые проекты", - заявил корреспонденту ТАСС глава региона на форуме "Дикоросы".

При этом, как отметили в Корпорации развития Новосибирской области, государство стремится поддержать развивающий туристскую инфраструктуру бизнес.

Так, в 2020-2025 годах более 35,3 миллиона рублей в качестве грантов было направлено на реализацию проектов "Бухта Лазурная", "Дальний кордон", "Хвоя", развитие санаториев "Краснозерский", "Парус-резорт" и "Доволенский". При господдержке отремонтировали фасады гостиницы в Чановском районе, создали территорию массового семейного отдыха в Чистоозерном, организовали мобильный туристско-информационный офис в Маслянинском, обновили здание музея в Татарском, благоустроили "Рямовой островок" в Убинском районе.

Врио гендиректора Корпорации развития Ольга Молчанова отметила, что сопровождение инвесторов ведется на всех этапах, включая туристические проекты.

- Туристический потенциал нашего региона многогранен: здесь каждый гость найдет отдых по душе, а инвесторы - точку для роста, - подчеркнула она. .

Прямая речь

Андрей Травников, губернатор Новосибирской области:

Новосибирск - это самое лучшее, самое интересное место для деловых обсуждений и дискуссий на темы развития туристической привлекательности регионов России. Мы считаем отрасль туризма важной составляющей нашей региональной экономики, системно поддерживаем въездной туризм. Для его развития взаимодействуем с турагентствами, турфирмами, развиваем транспортный хаб, создаем жителям всей Сибири условия для вылета и выезда через наш регион в самых разных направлениях.

Справка "РГ"

Объем платных услуг в сфере гостеприимства Новосибирской области в 2025 году составил 25,3 миллиарда рублей, тогда как в 2024-м - 18,9 миллиарда, сообщили в минэкономразвития региона. Только за первый квартал 2026 года гости принесли области 6,3 миллиарда рублей. Вклад сектора в ВРП составил 59,4 миллиарда рублей.