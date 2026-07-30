Авиакомпания «Ижавиа» прекратила продажу билетов на август

Удмуртский перевозчик «Ижавиа» приостановил продажу авиабилетов на август и далее. При попытке забронировать их на сайте высвечивается сообщение «мы не нашли рейсов на последующие даты». Как убедился корреспондент «ТурДома», продажа открыта только до 31 июля. По словам одного из пассажиров, билеты перестали продавать уже вчера.

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Напомним, что 1 мая Росавиация ограничила срок действия сертификата эксплуатанта «Ижавиа» до 28 июля. Поводом стали нарушения в обеспечении безопасности. Проверка выявила случай, когда один из самолетов допустили к полету, несмотря на то что он прошел «необходимое техобслуживание не в полном объеме». Авиакомпания тогда пообещала устранить замечания.

Вчера пресс-служба перевозчика не ответила на запрос «ТурДома» о перспективах продолжения полетов. Однако судя по тому, что билеты исчезли из продажи, решение регулятора вступит в силу с августа. Перевозчик продолжает полеты только до конца июля. Это подтвердил нашей редакции один из экспертов. По его словам, вчера авиакомпания получила соответствующую телеграмму от Росавиации.

В апреле этого года также сообщалось о планах руководства Удмуртии провести приватизацию «Ижавиа». Как писал «ТурДом», в числе кандидатов на покупку источники называли Wildberries, однако позднее представитель маркетплейса сообщил, что интереса к этому активу нет.