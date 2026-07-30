Владивосток бьет туристические рекорды

30 июля мэр дальневосточной столицы Константин Шестаков выступил перед депутатами городской думы с ежегодным отчетом о деятельности администрации в 2025 году и за пятилетний период. Одним из ключевых пунктов доклада стала сфера туризма – ее влияние на городскую экономику и сектор малого предпринимательства.

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«Для малого бизнеса туризм является важным стимулом развития. Рост числа гостей создаёт дополнительный спрос на услуги гостиниц, предприятий общественного питания, торговли, транспорта и индустрии гостеприимства», – подчеркнул градоначальник.

Шестаков констатировал, что отрасль полностью оправилась от последствий пандемийных ограничений и сейчас демонстрирует стабильную положительную динамику. Согласно приведённым данным, в прошлом году приморскую столицу посетили 2,3 миллиона человек, а только за первые шесть месяцев нынешнего года турпоток уже превысил 1,8 миллиона.

Особое внимание в выступлении было уделено взаимодействию с Китайской Народной Республикой. Мэр напомнил, что совместные решения России и КНР по упрощению визовых формальностей создают благоприятные условия для качественного увеличения взаимного обмена туристами.

Глава города призвал максимально использовать сложившиеся обстоятельства и предложить китайским партнёрам привлекательные двух-трёхдневные маршруты по Владивостоку, которые оставались бы востребованными в любой сезон.

В завершение темы Константин Шестаков обратился к губернатору Приморского края Олегу Кожемяко с инициативой разработать совместно с региональными министерствами туризма и международных связей комплексный план развития этого направления.

Напомним, в ходе отчета Шестаков также назвал ключевые стройки ближайших лет.