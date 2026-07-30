Жемчужина петербургского классицизма станет премиальным отелем

В Петербурге дан старт новому масштабному инвестиционному проекту в сфере культурного наследия. Памятник федерального значения — особняк по адресу: Английская набережная, 10/Галерная ул, 9,— отреставрируют и приспособят под пятизвёздочный отель. «Петербург ведёт масштабную работу по сохранению культурного наследия. В восстановлении исторических памятников активно участвует бизнес. Мы даём старинным зданиям вторую жизнь, повышаем туристическую привлекательность Петербурга. Все работы по реставрации и приспособлению объекта для современного использования будут вестись под контролем КГИОП»,— отметил губернатор Александр Беглов. Проект предусматривает сохранение и реставрацию уникальных интерьеров XVIII–XIX веков, включая восьмиметровые потолки с лепниной, мраморные залы с колоннами и каминами, парадную лестницу, старинные зеркала, резные двери и другие предметы охраны. Выдающийся памятник петербургского зодчества — особняк А. Л. Нарышкина — Дом Воронцова-Дашкова — хранит память о знаменитых общественных деятелях Российской империи — графе Нарышкине, герое Отечественной войны 1812 года графе Остерман-Толстом, а также семье Воронцовых-Дашковых. Этот дом посещали Пушкин, Лермонтов и Тютчев, а в начале XX века здесь жил вице-адмирал Брусилов. По мнению экспертов, интерьеры именно этого дома с цельными окнами из богемского стекла послужили прообразом места первого бала Наташи Ростовой в романе Льва Толстого «Война и мир». В будущем отеле планируется разместить камерное выставочное пространство об истории здания и его знаменитых владельцах.

© Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга