Туроператоры не удивились падению интереса к отдыху в Сочи

Сочи является круглогодичным курортом, поэтому делать выводы о падении спроса пока рано, заявил НСН Сергей Ромашкин.

Россияне продолжают отдыхать на пляжах, а в Сочи потянутся в бархатный и зимние месяцы, когда будут скидки или начнется горнолыжный сезон, рассказал НСН вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Туроператоры приводят данные, что в этом году спрос на отдых в Сочи снизился на 10-20%. Продавцы, чей заработок напрямую зависит от туристов, отмечают, что этот сезон худший из всех, что были в последние годы. Их слова приводит медиапортал Т-банка "Т— Ж". Ромашкин не увидел в этом повод для паники.

«Всегда бывают какие-то движения рынка вверх-вниз. Сочи рос последние пять лет, поэтому мы это рассматриваем как небольшую коррекцию. Я думаю, что итоговый спад будет меньше — в районе 4-5%, а не 10% и не 20%, потому что Сочи — круглогодичный курорт. Ситуацию можно поправить зимой. Около 15% всех туристов приезжают как раз в этот сезон. Если мы берем пляжные направления, то в этом году Анапа удвоится. Я предполагаю, что часть туристов, которая рассматривала Сочи, поехала именно туда. Одна из причин в том, что основной вид транспорта для туристов у нас сейчас — автомобили, а до Анапы из Москвы ехать ближе часов на восемь, если не больше. Сочи еще поборется за бархатный сезон — цены уже снижаются. Для туристов хорошая новость в том, что разные отели дают скидки от 10% до 20%. Можно будет отдохнуть по прошлогодним ценам», — отметил он.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил НСН, что семь из 10 россиян предпочитают в отпуске проводить время на пляже, а не где-то еще.